Macau vai receber competição mundial de skateboarding

Os amantes de desportos radicais podem agora desfrutar de um campeonato à sua medida. Isto porque Macau vai ter, pela primeira vez, o mundialmente famoso campeonato de skateboarding, patrocinado pela operadora de jogo Melco, e que se intitula “FISE: Battle of the Champions” (FISE: BOTC 2025).

O evento irá decorrer no território em Março do próximo ano, anunciou a empresa em comunicado, pretendendo unir Macau e a Grande Baía “na realização de espectáculos de classe mundial”, sempre com o intuito de “promover o desenvolvimento da indústria do turismo”.

O evento será organizado em parceria com a Rakuten Sports e o Hurricane Group, contando com a participação do primeiro skater profissional chinês, Pan Jia Jie, que passou pelo conhecido concurso “Tampa Pro 2024”. O público poderá também ver a jovem skater Liang Wen Min (Xiao Min), sendo estas duas personalidades as mais conhecidas numa modalidade que tem crescido bastante na China.

Além destas duas estrelas em ascensão do skateboarding na China, o “FISE: BOTC 2025” trará a Macau ainda “os melhores skaters do mundo que irão enfrentar-se num torneio de batalha um contra um”. O vencedor “será seleccionado por um painel de jurados profissionais”.

A nível mundial, o “FISE World Series” é tido como o maior evento de desportos radicais do mundo, incluindo nove desportos radicais, como o Rock Climbing, Skateboarding, BMX Freestyle Park e Breaking”. Desde 2014 que o “FISE World Series” se realiza em 12 cidades, com a participação de 500 atletas de topo todos os anos, oriundos de 30 países e regiões.

Em comunicado, a Melco destaca que o skateboarding “estende-se agora a uma vasta gama de áreas culturais”, continuando em crescimento graças à inclusão da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Parque para breve

Além do evento agendado para 2025, a Melco pretende ainda inaugurar “em breve” um parque de skateboarding no empreendimento Studio City. Clarence Chung, membro do conselho de administração da Melco, declarou que o FISE: BOTC 2025 será “o primeiro evento do género a decorrer em Macau e na região da Grande Baía”.

“O evento combina desporto e cultura juvenil numa atmosfera vibrante, própria de um festival, visando atrair locais e visitantes, ao mesmo tempo que demonstra o compromisso da Melco em trazer para Macau eventos e espectáculos de classe mundial”, frisou.