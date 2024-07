Couto volta às vitórias na Coreia do Sul

Os pilotos de Macau, André Couto e Charles Leong Hong Chio, viajaram no fim de semana até à Coreia do Sul, para a terceira jornada da temporada de 2024 do Lamborghini Super Trofeo Asia. No Inje Speedium, os dois pilotos do território voltaram a estar em evidência, com André Couto a vencer a sua categoria em ambas das corridas.

Localizado nas montanhas de Taebaek, na província de Gangwon, aproximadamente a 121 quilómetros a leste da capital sul-coreana, Seul, o Inje Speedium foi inaugurado em 2013. Desde então, o circuito tem acolhido regularmente uma série de competições regionais, com o seu traçado a proporcionar um desafio emocionante para os pilotos e corridas interessantes para os espectadores, emoldurado por uma paisagem pitoresca.

Os pilotos da RAEM destacaram-se logo na qualificação. André Couto marcou o segundo melhor tempo na Qualificação 1, ficando a duas décimas da pole-position, conquistada pelo neo-zelandês e campeão em título, Chris van der Drift. Já Charles Leong, o piloto da SJM Iron Lynx Theodore Racing fez o quarto melhor tempo da sessão.

Na tarde de sábado, André Couto fez um bom arranque e manteve sempre van der Drift sob pressão no seu turno de condução. Com a habitual troca de pilotos, e já com Fangping Chen ao volante, o Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 nº88 acabou por cair até ao sexto lugar. No entanto, a vantagem conquistada pelo piloto português na primeira metade da corrida foi o suficiente para a dupla da Madness Racing Team celebrar uma vitória na classe Pro-Am.

Charles Leong também teve razões para sorrir no sábado, pois fez uma boa corrida, tendo no seu turno de condução ganho uma posição. A japonesa Miki Koyama fez o que lhe competia na integra e subiu ao segundo lugar, por troca com Fangping Chen, vendo a bandeira de xadrez apenas atrás de van der Drift.

Para a segunda corrida do fim de semana, disputada no início da tarde de domingo e com os dois pilotos de Macau a assistirem das boxes à primeira parte da corrida, Koyama largou do segundo lugar, ao passo que Fangping Chen partiu de sétimo. A japonesa cumpriu o que se lhe pediu, mantendo-se sempre na pegada do primeiro classificado, no entanto, a dupla do carro patrocinado pela Theodore Racing caiu para o terceiro lugar da geral e da classe Pro já no final da contenda. No entanto, nas contas do campeonato, este conjunto de resultados, permitiu ao jovem duo subir para a primeira posição na classe Pro.

André Couto herdou o seu Lamborghini no oitavo lugar, mas Fangping Chen já liderava entre os carros inscritos na classe Pro-Am. Com o ex-campeão de Super GT, na classe GT300, aos comandos, o “touro” da equipa chinesa subiu três posições, terminando no quinto posto, e vencendo a corrida na sua classe. A dupla luso-chinesa está isolada na classificação da classe Pro-Am quando ainda faltam três eventos por realizar.

O troféu da prestigiada marca de automóveis de luxo italiana continua no próximo mês, com uma jornada dupla no emblemático circuito japonês de Fuji, no fim de semana de 17 e 18 de Agosto.