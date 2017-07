André Couto sofreu um grave acidente na corrida de sábado do Campeonato da China de GT, cuja segunda jornada da temporada se realizou este fim-de-semana no Circuito Internacional de Zhuhai, na cidade continental chinesa adjacente a Macau.

Numa corrida disputada com condições meteorológicas instáveis, no recomeço da mesma, após o primeiro período de safety-car para remover um concorrente que se despistou, Couto perdeu o controlo do Nissan GT-R Nismo GT3 da Spirit Z Racing na Curva 6 e este deslizou sobre a escapatória tendo colidido de frente com as barreiras de protecção a cerca de 160km/h.

O piloto da RAEM foi logo assistido no local e saiu do carro pelo próprio pé, apesar de estar visivelmente em dificuldades. Couto, que não perdeu os sentidos e manteve-se sempre de espírito firme, foi depois transportado para o Hospital Universitário Nº5 Sun Yat Sen, em Zhuhai, onde fez os primeiros exames, para ser depois transferido para Hong Kong, onde este domingo foi submetido a uma cirurgia. O primeiro scan feito no hospital de Zhuhai revelou uma lesão na vértebra L1. A corrida foi interrompida após o acidente de Couto e quando ainda faltavam 10 minutos para o final. Para além de existirem mais dois carros imobilizados em zonas perigosas, que tiveram acidentes na mesma volta, mas noutros pontos da pista, as barreiras de pneus e próprio muro em betão da Curva 6 ficaram bastante danificados após o impacto do Nissan.