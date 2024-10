Wynn Resorts | Atribuída primeira licença nos EAU

A operadora de jogo Wynn Resorts, sediada em Las Vegas, obteve a primeira licença de jogo nos Emirados Árabes Unidos (EAU), atribuída pela Autoridade Reguladora Geral de Jogos Comerciais do país, foi noticiado pela agência Reuters.

Em causa, está a construção de um resort de luxo na ilha Wynn Al Marjan, em Ras Al Khaimah, tratando-se de um projecto no formato joint-venture entre a Wynn Resorts e as empresas Marjan e RAK Hospitality Holding. O gabinete de comunicação do governo de Ras Al Khaimah, RAKTDA, e a RAK Hospitality Holding não responderam aos pedidos de comentário da Reuters.

Em Setembro, os EAU criaram uma entidade federal para a regulação do sector do jogo, tendo sido contratados especialistas veteranos da indústria do jogo dos EUA, sediada em Las Vegas, para acompanhar os trabalhos. Assim, escreveu a Reuters, colocou-se um ponto final a anos de especulação se o país iria ou não ter jogo, uma vez que é ilegal em toda a região do Golfo.

As medidas para permitir o jogo têm como pano de fundo a intensificação da concorrência económica no Golfo, especialmente com a Arábia Saudita. No mês passado, os EAU introduziram uma série de reformas legais liberais, numa tentativa de manter a sua posição de centro comercial, turístico e financeiro da região.