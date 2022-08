Wynn Macau com prejuízo superior a 270 milhões de dólares no segundo trimestre

DR

A operadora de jogo Wynn Macau anunciou hoje um prejuízo de 270,62 milhões de dólares no segundo trimestre, mais do que duplicando as perdas em relação ao mesmo período de 2021. A Wynn Macau já anunciara um prejuízo de 188,45 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano.

“Em Macau, apesar das restrições de viagem relacionadas com a covid-19 continuarem a ter impacto nos nossos resultados, continuamos confiantes de que o mercado beneficiará com o regresso de visitas ao longo do tempo”, afirmou Craig Billings, diretor executivo da Wynn Resorts – a empresa mãe, com casinos em Las Vegas -, citado na comunicação feita à Bolsa de Hong Kong.

Os casinos em Macau continuam a apresentar prejuízos sem precedentes, uma situação agravada desde junho devido ao surto mais grave registado no território e que levou mesmo ao encerramento dos casinos durante quase duas semanas, o que sucedeu pela segunda vez desde o início da pandemia.

De resto, as receitas do jogo em Macau perderam em julho 95,3%% em termos anuais, fixando-se em 398 milhões de patacas, o pior resultado desde 2003.