Covid-19 | Autoridades anunciam caso importado de Hong Kong e fecham prédio

O novo caso envolve um tripulante local de um cargueiro que faz o transporte de mercadorias entre Hong Kong e Macau e levou ao isolamento de um edifício no Porto Interior. Também ontem, as autoridades de Zhuhai anunciaram mais um caso importado com origem na RAEM

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou ontem um caso importado a circular pela comunidade, e procedeu ao encerramento do Edifício Mayfair Court, na Rua de Francisco António, perto do Porto Interior. A revelação foi feita por volta das 10h30 e implica um tripulante de um cargueiro de Hong Kong e Macau.

“No dia 10 de Julho (quarta-feira), um residente de Macau, com 73 anos, tripulante de cargueiro de Hong Kong e Macau, que trabalhou entre os dias 7 a 9 de Agosto, foi detectado como caso positivo no teste de ácido nucleico”, foi revelado.

“Os testes de ácido nucleico realizados entre os dias de 4 a 8 de Agosto deram resultados negativos; também foi realizado o teste na noite de 9 de Agosto, e no início da manhã de 10 de Agosto, o resultado foi confirmado como positivo, daí ter sido preliminarmente considerado como caso importado de infecção”, foi acrescentado.

Após o caso ter sido detectado, as autoridades procederam ao isolamento do prédio. Ainda de acordo com as autoridades, “os coabitantes deste paciente e os seus colegas no mesmo navio foram enviados para realização de teste de ácido nucleico” e ficaram “sujeitos a observação médica em quarentena”.

Casa, trabalho e testes

Com a revelação do caso, as autoridades publicaram igualmente o “percurso” do trabalhador de 73 anos.

A prática tinha sido interrompida durante o surto mais recente, depois de várias polémicas e suspeitas de protecção a certos indivíduos, mas com a redução do número de casos voltou a ser aplicada.

Segundo a informação das autoridades, além de circular entre casa e o trabalho, no Terminal Marítimo do Porto Interior, o homem apanhou os autocarros n.º 6B, n.º 2 e ainda o autocarro n.º6, para se deslocar entre os postos de testes, no Centro Hospitalar Conde São Januário, e o cargueiro onde trabalha.

Além disso, na manhã de 7 de Agosto terá ainda “tomado chá” num restaurante chinês situado na Praça de Ponte e Horta. A identidade do estabelecimento não foi revelada.

Testes na zona alvo

Além do isolamento, e uma vez que “existe uma probabilidade de transmissão comunitária, segundo os Serviços de Saúde, foi declarada a realização de dois testes de ácido nucleico em três dias para as pessoas que vivem ou trabalham “nos terminais marítimos do Porto Interior até às zonas periféricas da Praça de Ponte e Horta.

As ruas abrangidas são: Praça de Ponte e Horta, Rua do Almirante Sérgio, Rua do Dr. Lourenço Pereira Marques, Travessa do Sal, Rua de João Lecaros, Rua dos Armazéns, Rua do Barão, Calçada da Feitoria, Rua da Prainha, Calçada de Francisco António, Rua do Seminário, Rua de Ponte e Horta.

Os testes destinam-se a quem tenha estado 30 minutos, ou mais, nessas zonas a partir de 7 de Agosto. O primeiro dos dois testes foi agendado logo para ontem e tinha de ficar concluído até ao início do dia de hoje. O segundo teste tem de ser realizado durante o dia de hoje, e com um intervalo de 24 horas para o primeiro teste. Caso os testes não sejam realizados, o código de saúde é convertido na cor amarela, o que acontecerá no sábado.

Caso em Zhuhai

Se, por um lado, Macau revelou a existência de um caso importado de Hong Kong, por outro, também as autoridades de Zhuhai apontaram a RAEM como a origem de um caso importado.

De acordo com um comunicado dos Serviços de Saúde Municipais de Zhuhai, o caso importado de Macau diz respeito a uma mulher com 21 anos, que trabalha na RAEM e vive no Edifício Dingfu, na Estrada de Gongbei, Distrito de Xiangzhou, em Zhuhai.

O alegado caso com origem em Macau foi detectado durante um teste, depois de testes anteriores, realizados nos dias 4, 6 e 7 de Agosto, terem acusado negativo.

Contudo, o resultado da amostra de 9 de Agosto foi positivo, e a mulher foi imediatamente internada estando actualmente em isolamento, onde vai permanecer até receber tratamento.

Ao contrário do caso exportado de Macau para Zhuhai no domingo, que levou à realização de testes em massa e confinamento de edifícios na Areia Preta e na Taipa, desta vez a resposta foi diferente.

Até ao fecho da edição do HM, os Serviços de Saúde de Macau ainda não tinham reagido ao caso, a julgar pelos comunicados em língua portuguesa. Esta postura poderá ter em conta que desde o dia 7 de Agosto a mulher estava em Zhuhai, não tendo entrado em Macau.