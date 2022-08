BNU com lucros de 128 milhões de patacas no primeiro semestre

DR

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau registou um lucro de 128,1 milhões de patacas no primeiro semestre de 2022, menos 41,6% em termos anuais, indicam dados hoje divulgados.

Apesar da comparação negativa com o mesmo período do ano passado, os ganhos cresceram para cerca do dobro no segundo trimestre, em relação ao resultado verificado entre janeiro e março, quando o banco contabilizou 39,9 milhões de patacas de lucro.