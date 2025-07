Crime | Mulher burlada em 113 mil dólares de HK

Uma mulher foi burlada em 113 mil dólares de Hong Kong, depois de ter sido convencida a fazer um investimento numa aplicação de compra e vendas de acções. O caso foi revelado pelo canal chinês da Rádio Macau, com base na informação da Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a queixa apresentada, a vítima juntou-se a um grupo de conversação online sobre a compra e venda de acções, pelo que decidiu descarregar a aplicação promovida nesse grupo, por uma pessoa que conheceu online. Desde Maio até apresentar a queixa, a mulher transferiu 113 mil dólares de Hong Kong para a aplicação e supostamente, nesse período, estaria a obter um lucro de 30 mil yuan.

No entanto, uns dias depois, a aplicação deixou de mostrar qualquer registo sobre os investimentos anteriores. Além disso, quando voltou a tentar contactar a amiga online que promoveu a aplicação, a vítima percebeu que tinha sido bloqueada. Por isso, suspeitando ter sido enganada, a mulher acabou por apresentar queixa.

Troca de Dinheiro | Detido junto a casino na Taipa

Um homem foi detido no dia 30 de Maio depois de ter sido interceptado pelas autoridades quando trocava dinheiro com um jogador. As trocas de dinheiro para o jogo foram criminalizadas no início do ano. De acordo com os contornos apresentados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), o homem foi interceptado fora de um casino na Taipa, por agentes de serviço.

O detido tem 36 anos e é residente do Interior. Após a detenção, afirmou às autoridades encontrar-se desempregado. Por sua vez, o jogador também é do Interior e tem cerca de 60 anos. O caso foi enviado para o Ministério Público. A pena de prisão para a troca ilegal de dinheiro para o jogo pode chegar aos cinco anos.

CPSP | Preso por mostrar pornografia a estudantes

Um homem foi detido depois de ter perseguido três alunas do ensino secundário a quem mostrou vídeos pornográficos. O caso foi relatado ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e citado pelo jornal Ou Mun.

O homem tem 49 anos, é segurança, trabalhador não-residente do Nepal, e terá assediado as estudantes pelo menos cinco vezes, no período de manhã, entre Março e Junho. As autoridades foram alertadas para a situação na manhã de 30 de Junho e enviaram uma equipa para o local, onde detiveram o homem.

O caso foi remetido para o Ministério Público e o detido está indiciado pelo crime de venda, exposição e exibição públicas de material pornográfico e obsceno, punido com uma pena de prisão de seis meses, que pode ser agravada no caso de as estudantes terem menos de 18 anos.