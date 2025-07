DST | Pop Mart Macao gerou 680 milhões de patacas

O projecto “Pop Mart Macao Citywalk”, que propõe passeios pela cidade por pontos onde estão instalados bonecos da marca de brinquedos chinesa, terá gerado vendas no valor de 680 milhões de patacas. Além disso, cerca de 153 mil pessoas visitaram as instalações colocadas em quatro pontos da cidade

A popularidade dos brinquedos da Pop Mart foi usada pelo Governo de Macau para estimular o turismo da região. Na primeira fase do projecto “Pop Mart Macao Citywalk”, que decorreu entre 6 e 28 de Junho, “520 mil utilizadores das seis carteiras electrónicas envolvidas participaram em 520 mil sorteios automáticos, gerados por transacções comerciais num valor total de 680 milhões de patacas”, revelou ontem a Direcção dos Serviços de Turismo (DST). Entre os sorteados, foram emitidos cerca de 59 mil prémios temáticos de edição limitada da POP MART, acrescentou a DST.

O “projecto de turismo cultural de grande escala” resulta de uma parceria entre a DST e a popular marca chinesa de brinquedos. Até ao dia 21 de Setembro, locais como Calçada da Igreja de São Lázaro, Praça de Luís de Camões, Largo de Santo Agostinho e Rua do Pai Kok da Taipa estarão tomadas por instalações com as populares personagens Baby Molly, Crybaby, Dimoo e Labubu.

De acordo com os dados preliminares avançados ontem pela DST, nas primeiras três semanas da iniciativa as instalações situadas nos quatro bairros, e base do evento instalada no Largo do Senado, atraíram cerca de 153 mil visitas, gerando 620 mil sorteios de consumo.

Prendas e redes sociais

Como ditam os tempos actuais, férias e lazer que não resultem em publicações em redes sociais é como se não existissem. Durante o período em análise, as autoridades indicam que foram publicadas 11.500 partilhas nas redes sociais “em troca de postais temáticos de edição limitada nos pontos da actividade”. A DST refere mesmo que devido à elevada procura os postais frequentemente esgotaram dentro da primeira hora de atendimento de cada dia.

A partilha de fotografias de turistas nos locais onde estão os bonecos da Pop Mart culminam o trabalho de promoção nas redes sociais que a DST fez antes da inauguração do projecto, para o qual contou com a participação de “influenciadores digitais” do Interior da China para criarem conteúdos, “incluindo transmissões ao vivo e publicações com imagens e vídeos curtos”. No total, foram geradas 190 publicações que ajudaram a “viralizar” o tema “Pop Mart Macao Citywalk”, alcançando até à data mais de 36 milhões visualizações online.

Para concorrer aos sorteios de lembranças da marca chinesa de brinquedos, basta fazer uma compra num valor superior a 100 patacas através das carteiras electrónicas Mpay de Macau, Alipay de Macau, Alipay do Interior da China, Alipay de Hong Kong, True Money da Tailândia e Touch ‘n Go eWallet da Malásia.