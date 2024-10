FIMM traz concerto com Leonidas Kavakos na sexta-feira

É já esta sexta-feira que acontece mais um espectáculo no âmbito do Festival Internacional de Música de Macau (FIMM). Trata-se da actuação do violonista Leonidas Kavakos com os ApollΩn Ensemble, que acontece no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) a partir das 20h.

Nesta actuação, o violinista irá interpretar uma série de concertos para violino de J. S. Bach, compositor que domina desde a juventude. Leonidas Kavakos “deixou de interpretar a música do compositor em público, procurando reexaminar a sua relação com o génio imortal, recalibrando a sua técnica barroca”, descreve o programa do FIMM.

Porém, “após esse hiato de reflexão, retornou a Bach, em 2022, com o lançamento de ‘Sonatas e Partitas para Violino Solo'”, focando agora o seu trabalho como músico em concertos para violino do início do século XVIII, interpretando-os “com o mais reduzido acompanhamento orquestral possível”. O grupo ApollΩn Ensemble, com cinco executantes de cordas e um cravista, cria, em conjunto com o violinista, “uma atmosfera íntima, onde solista e agrupamento são um só”.

No sábado, é a vez da conceituada pianista francesa Hélène Grimaud subir ao palco com a Camerata Salzburg, apresentando um concerto preenchido com clássicos da Escola Vienense.

Outras músicas

Por sua vez, no domingo, é a vez do FIMM prosseguir com os “DoosTrio”, com os músicos Kayhan Kalhor, Wu Man e Sandeep Das, cada um com o seu instrumento tradicional. Este concerto acontece no Teatro D. Pedro V.

“Bravo Macau!”, marcado para as 15h no pequeno auditório do CCM, apresenta quatro estrelas locais em ascensão: o pianista Tong Hou Long, o violoncelista Ho Nok Hin Issac, o fagotista Cheng Son Him e a intérprete de guzheng Kong Wai Ka Ashley. O público poderá, assim, conhecer “a vitalidade musical da nova geração”, sendo que estes pequenos grandes músicos irão subir ao palco com músicos da Orquestra de Macau e da Orquestra Chinesa de Macau.

O FIMM arrancou no último fim-de-semana com o clássico “Tosca – Ópera em Três Actos de Giacomo Puccini”, interpretada pelo Teatro Mariinsky. Foi a grande abertura do evento virado para a música clássica e do mundo e que contou com a presença de várias personalidades e governantes.