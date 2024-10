Humarish Club | Exposição de Lee Kyoungmi para ver até dia 13

Está patente até ao próximo dia 13 de Outubro, no Humarish Club, no Hotel Lisboeta, a exposição “Aqui ou em Lado Nenhum é o nosso Céu” [Here or Nowhere is our Heaven], da artista coreana Lee Kyoungmi, onde se apresenta uma série de trabalhos de pintura.

A artista é famosa pela sua paixão por gatos e pela sua série de pinturas a óleo de”cenas de rua sobre a mesa”, pintadas em tábuas de bétula. Segundo uma nota, “a sua experiência de estudos no estrangeiro na Coreia, bem como o facto de ter vivido na Alemanha e nos Estados Unidos, proporcionaram-lhe uma inspiração criativa sem limites”.

Esta é uma mostra que nasce “das suas próprias emoções e experiências de vida”, em que Lee Kyoungmi “combina esperanças e imaginações para o futuro”. Com base na sua narrativa pessoal, a artista “sobrepõe o tempo e entrelaça vários símbolos e metáforas para criar paisagens surreais a partir de uma perspectiva única”. Apresenta-se, nesta exposição, uma “pincelada delicada e realista”, que “mostra o engenho e o controlo únicos da artista sobre a pintura num estilo surrealista”.

Lee Kyoungmi nasceu em 1977 na Coreia do Sul, tendo obtido o mestrado em Pintura na Universidade de Seul em 2006. Depois de uma experiência de vida na Alemanha e EUA, a artista regressou a Seul. É detentora de inúmeros prémios na sua área, nomeadamente na 24.ª edição dos Sukju Art Awards, obtido em 2019. Este ano, a artista realizou também a exposição “Stay Curious in Perspective”, na Treehouse SeongSu, em Seul.