HK | Homem vindo de Macau com canábis em tribunal

As autoridades alfandegárias de Hong Kong detiveram na segunda-feira um indivíduo de 26 anos de idade, proveniente de Macau, na posse de cerca de 5,8 quilogramas de canábis. O homem foi ontem presente a tribunal acusado do crime de tráfico de uma droga perigosa. As autoridades da região vizinha não indicaram se o arguido é residente da RAEM.

O caso aconteceu no terminal marítimo de passageiros em Sheung Wan, quando as autoridades alfandegárias, durante o controlo aduaneiro, encontraram a erva ocultada na bagagem do suspeito. A canábis apreendida teria um valor de mercado estimado em cerca de 1 milhão de dólares de Hong Kong.

As autoridades alfandegárias de Hong Kong sublinharam que, nos termos da legislação da região, o tráfico de uma droga perigosa constitui um crime grave, cuja pena máxima é a prisão perpétua.

Kpop | Tenta comprar produtos oficiais e perde 36 mil patacas

Uma jovem de Macau tentou obter produtos oficiais de Kpop, depois de ter visto uma publicidade numa rede social, e foi burlada em 36 mil patacas. O caso foi divulgado ontem pela Polícia Judiciária (PJ), mas aconteceu no final de Maio. A publicidade nas redes sociais prometia a entrega de produtos de Kpop grátis aos interessados.

A residente local sentiu-se intrigada e entrou em contacto com o anunciante que prometeu entregar o produto sem receber dinheiro. Num primeiro momento, a mulher teve de transferir 10 patacas, mas o dinheiro foi reembolsado e a encomenda alegadamente enviada. Como obteve o dinheiro de volta, a mulher confiou no anunciante até ter feito um total de transferências em 36 mil patacas. Contudo, nessa altura percebeu que não ia receber o reembolso do dinheiro nem os produtos, pelo que acabou por apresentar queixa junto das autoridades.

Burla | Alegado plano de investimento causa perdas de 19.300 patacas

Um idoso foi burlado em 19.300 patacas no final do mês passado, devido a uma burla em que os criminosos se fizeram passar por trabalhadoras da plataforma de compras Taobao.

Segundo os contornos do caso apresentado pela Polícia Judiciária (PJ), e citados pelo jornal Ou Mun, o residente local recebeu uma chamada telefónica de um homem a falar mandarim que lhe disse que o “plano de investimento” no Taobao tinha expirado. Se o homem não cancelasse o plano, teria de pagar uma prestação mensal de 2.000 patacas.

O idoso acreditou na história, mandou cancelar o plano de investimento, mas forneceu os dados do cartão ao homem, que indicou precisar deles para avançar com o cancelamento. A vítima descobriu que tinha sido burlada, quando recebeu no telemóvel mensagens a informar que tinham sido realizadas 10 transferências bancárias, num total de 19.300 patacas, pelo que apresentou queixa junto das autoridades.