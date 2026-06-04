SMG | Depois do tempo quente, chuva torrencial a caminho

As temperaturas altas dos últimos dias deverão manter-se até sábado, devido a um anticiclone em alta altitude, com os termómetros nas áreas urbanas a poderem chegar aos 37 graus. A partir de domingo, os serviços meteorológicos estimam o regresso de tempestades e chuva torrencial

Macau vive nos últimos dias uma calma escaldante antes das tempestades. Segundo um alerta publicado ontem pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), regista-se um calor intenso com temperaturas elevadas, com particular incidência nas zonas urbanas, e vento fraco. Estas condições devem manter-se até sábado, quando se estima que as temperaturas máximas já apresentem descidas.

“Macau tem registado um tempo escaldante nos últimos dias devido à influência contínua de um anticiclone em alta altitude, e prevê-se que as temperaturas elevadas se mantenham durante os próximos dois a três dias. No entanto, espera-se que a monção de sudoeste se intensifique na próxima semana, e o tempo em Macau tornar-se-á mais instável devido à influência de uma depressão”, indicam os SMG.

Para hoje e amanhã, estão previstas temperaturas acima dos 34 graus, com a possibilidade de serem mais quentes “dois a três graus nas áreas urbanas”, com a possibilidade de aguaceiros ao fim da tarde e à noite.

O outro lado

A previsão dos SMG aponta para o surgimento de tempestades e chuva torrencial a partir de domingo, com a possibilidade de este cenário se manter, pelo menos, até à próxima terça-feira.

“Prevê-se que a monção de sudoeste atinja a sua intensidade máxima a partir da próxima semana, transportando grandes quantidades de ar quente e húmido para a costa do sul da China, marcando o início do pico da época pré-inundações”, indicam as autoridades.

Além disso, uma depressão atmosférica afectará a costa do sul da China a partir do início da próxima semana, o que irá intensificar os aguaceiros e trovoadas a partir de domingo.

Os SMG indicaram também que ontem se estava a desenvolver uma zona de baixa pressão na zona central do Mar do Sul da China, com a possibilidade de se transformar em ciclone tropical. As autoridades acrescentam que as previsões indicam que a tempestade se irá deslocar para Taiwan, “com poucas probabilidades de afectar directamente Macau”. Porém, ressalvam que existem estimativas divergentes quando à evolução e intensidade da tempestade entre os vários modelos de previsão.