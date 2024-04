Ambiente | Temperatura de 2023 com subida anual de 0,7ºC

No ano passado, Macau registou uma temperatura média de 23,4 graus, um aumento de 0,6 graus face ao valor médio climático dos anos compreendidos entre 1991 e 2020. As estatísticas do ambiente de 2023 revelam subidas de toda a ordem: dias quentes, resíduos sólidos tratados, água consumida, poluição atmosférica e densidade populacional

A temperatura média registada em Macau no ano passado voltou a aumentar, depois do arrefecimento verificado em 2022, para 23,4 graus Celsius, segundo os dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) relativos às estatísticas do ambiente de 2023.

A temperatura média do ano foi 0,6 graus “superior ao valor médio climático (de 1991 a 2020)”. Em relação aos anos anteriores, 2023 foi, em média, 0,7 graus mais quente do que 2022. Porém, inferior em relação a 2019 (23,6 graus) e 2021 (23,5 graus).

A temperatura máxima, 36,6 graus Celsius, foi registada em Julho, enquanto a mais fria, 6,4 graus, em Dezembro. Neste capítulo, a DSEC realça o mês de Outubro, que registou a temperatura máxima mensal com 35,2 graus Celsius, “um novo recorde em relação a Outubro de anos anteriores”.

No ano passado, as estatísticas indicam a ocorrência de 32 dias quentes (com temperatura máxima diária igual ou superior a 33 graus) e 15 noites quentes (com temperatura mínima diária igual ou superior a 28 graus), mais 0,7 dias e 3,5 noites, respectivamente, face aos correspondentes valores médios climáticos (de 1991 a 2020). Por outro lado, o número de dias frios (com temperatura mínima diária inferior ou igual a 12 graus) diminuiu 13,1 para 26 dias, informou a DSEC.

No ar e na terra

Outro domínio onde se verificaram subidas, foi no volume de resíduos sólidos urbanos tratados na Central de Incineração de Resíduos Sólidos, “à medida que o número de visitantes em Macau voltou a aumentar”. No ano passado, foram tratadas 501.512 toneladas, o que representou um aumento de 14,8 por cento em termos anuais. Per capita, o volume de resíduos sólidos urbanos subiu de 1,77 quilos por dia em 2022 para 2,02 quilos diários em 2023. Quanto aos resíduos líquidos tratados, o volume anual foi de 83.741.000 metros cúbicos, mais 3 por cento, face a 2022.

Porém, o volume de resíduos especiais e perigosos diminuiu 34,6 por cento em termos anuais, para 5.401 toneladas, “devido à redução significativa de resíduos hospitalares”. Outra variação destacada nas estatísticas de 2023, foi a redução de 31,8 por cento dos resíduos de materiais de construção transportados para o aterro, que totalizaram ainda assim quase 1,6 milhões de metros cúbicos.

Relativamente à qualidade do ar, em todas as estações de monitorização do território diminuiu o número de dias com qualidade do ar “bom” face a 2022, porém, os dias com qualidade do ar “moderada” aumentaram.

De entre as estações de monitorização, o maior número de dias com qualidade do ar “insalubre” (32 dias) foi observado na estação ambiental da Taipa, registando-se um dia com qualidade do ar “muito insalubre”. Nesta estação verificou-se o índice de qualidade do ar mais elevado de 2023, ou seja, 209 (correspondente a ar “muito insalubre”), sendo o ozono o principal poluente do ar.

Água derramada

O volume de água consumida também aumentou, em termos anuais, em 2023, ultrapassando 89 milhões de metros cúbicos, valor que representou uma subida de 7,1 por cento, graças aos acréscimos do volume de água consumida pelo comércio e indústria (+18,8 por cento) e do volume de água consumida pelos organismos públicos (+9,2 por cento).

O volume de água consumida per capita para uso doméstico caiu ligeiramente, passando de 159,7 litros por dia em 2022 para 152,2 litros por dia.

A DSEC acrescentou ainda que no ano em análise, a população voltou a crescer e a área de solos de Macau manteve-se em 33,3 quilómetros quadrados, factos que conduziram ao aumento ligeiro da densidade populacional, passando de 20.300 pessoas por quilómetro quadrado em 2022 para 20.400 pessoas no ano passado.