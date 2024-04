DSEC | Venda de automóveis com quebra de 14,4%

Em Fevereiro, o volume de negócios de automóveis teve uma quebra de 14,4 por cento, em comparação com Fevereiro do ano passado, de acordo com os resultados apurados no “inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho referente a Fevereiro de 2024”, elaborado pelo Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Também o volume de negócios dos produtos cosméticos e de higiene teve uma tendência negativa, com uma redução de 19,6 por cento em comparação com o período homólogo.

No pólo oposto, o sector da restauração recuperou, retoma motivada pelo facto do Ano Novo Lunar ter ocorrido em Fevereiro, ao contrário do que tinha acontecido no ano passado, quando coincidiu com Janeiro. Este ano, em Fevereiro, o volume de negócios teve um aumento de 19,6 por cento.

O volume de negócios dos restaurantes chineses e o dos estabelecimentos de comidas e lojas de sopas de fitas e canja aumentaram 31,5 por cento e 12,7 por cento. No entanto, nos restaurantes japoneses e coreanos houve uma quebra de 19,2 por cento no volume de negócios.

Em relação ao volume de negócios nos supermercados, o comunicado da DSEC indica que houve um crescimento de 21,9 por cento em comparação com o período homólogo.