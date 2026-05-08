Hong Kong | Subida de 8% nos turistas durante feriados do 1 de Maio

Hong Kong recebeu 1,19 milhões de visitantes durante os cinco dias de feriados do Dia do Trabalhador, mais 8 por cento do que no mesmo período de 2025.

O Departamento de Imigração da região chinesa anunciou na quarta-feira à noite que a esmagadora maioria dos turistas vieram da China continental: 1,01 milhões, um aumento de 10 por cento em relação à chamada ‘semana dourada’ de 01 de Maio do ano passado. O secretário para a Administração de Hong Kong, Eric Chan Kwok-ki, disse que o crescimento no número de visitantes trouxe “benefícios consideráveis” a sectores como o retalho, a restauração e a hotelaria.

“Representantes de alguns centros comerciais indicaram que o consumo em diversas categorias do retalho apresentou aumentos de dois dígitos em relação ao ano anterior”, sublinhou Eric Chan. Já os negócios dos restaurantes situados em áreas turísticas “aumentaram cerca de 20 por cento no mesmo período”, acrescentou o governante.

Hong Kong recebeu em média cerca de 200 mil visitantes do interior da China durante a ‘semana dourada’, com o pico atingido em 02 de Maio, dia em que cerca de 260 mil turistas chineses entraram na região. A taxa geral de ocupação hoteleira atingiu 90 por cento, ligeiramente superior à dos feriados do Dia do Trabalhador de 2025, enquanto os preços dos quartos de hotel aumentaram 10 por cento.

As ‘semanas douradas’ são usadas como indicador da actividade económica da China, que procura impulsionar o consumo e os serviços como motores da procura interna, que ainda não recuperou totalmente desde a pandemia de covid-19.

A vizinha região chinesa de Macau recebeu quase 873 mil visitantes durante os cinco dias de feriados do Dia do Trabalhador, mais 2,7 por cento do que no mesmo período de 2025, mas inferior à previsão de 1,1 milhões feita pelas autoridades. O segundo dia do Dia do Trabalhador, 02 de Maio, fixou um novo máximo histórico de Macau, com quase 248 mil turistas a entrarem no território.

Números inéditos

A China terminou a ‘semana dourada’ com um novo recorde máximo de quase 1,52 mil milhões de viagens domésticas, apesar do impacto da crise energética resultante da guerra no Médio Oriente nos custos de transporte e logística. As viagens entre 01 e 05 de Maio aumentaram 3,49 por cento face ao ano anterior, segundo dados divulgados pelo Ministério dos Transportes chinês na quarta-feira.

O transporte ferroviário voltou a representar uma importante fatia das viagens domésticas, com mais de 106 milhões de passageiros durante os feriados. O dia 1 de Maio registou um recorde de 24,84 milhões de passageiros, informou a empresa ferroviária estatal.

O transporte rodoviário ultrapassou 1,39 mil milhões de viagens, impulsionado pelo turismo interno e pelo aumento das viagens familiares e regionais durante a ‘semana dourada’. Em contraste, o tráfego aéreo atingiu 10,54 milhões de passageiros durante os feriados, uma quebra de 5,74 por cento face ao mesmo período de 2025.