DeepSeek poderá valer 38 mil milhões de euros com apoio de fundo estatal chinês, segundo Financial Times

O maior fundo de semicondutores apoiado pelo Estado chinês está a liderar a primeira ronda de financiamento da DeepSeek, ‘start-up’ de inteligência artificial, cuja valorização poderá atingir 45 mil milhões de dólares. O China Integrated Circuit Industry Investment Fund, normalmente referido como o “Big Fund”, procura liderar o investimento na DeepSeek, segundo quatro pessoas com conhecimento das negociações, citadas pelo jornal britânico Financial Times.

Outros investidores ainda em conversações para adquirir participação incluem o gigante tecnológico chinês Tencent, embora a composição final ainda não tenha sido definida, acrescentou o jornal. A DeepSeek ganhou destaque em Janeiro de 2025 com o lançamento do R1, um modelo de linguagem de código aberto, que a empresa disse ter sido treinado com apenas uma fracção da capacidade computacional utilizada por modelos desenvolvidos por rivais norte-americanos, como a OpenAI.

A valorização da DeepSeek aumentou significativamente face aos 20 mil milhões de dólares estimados no início das negociações há apenas algumas semanas, à medida que os investidores apostam no potencial do laboratório, apesar da falta de foco na comercialização.

Liang Wenfeng, bilionário fundador da ‘start-up’ com sede em Hangzhou, leste da China, poderá também investir pessoalmente nesta ronda, segundo duas das fontes. Liang controla 89,5 por cento da DeepSeek através de participações pessoais e grupos afiliados, de acordo com documentos da empresa.

O apoio do fundo governamental da China reforçaria a posição da DeepSeek como líder no desenvolvimento de modelos avançados de IA no país, além de promover um ecossistema chinês integrado de modelos, software e ‘chips’ domésticos.

Dividir por três

A China lançou o apoio ao “Big Fund” em três fases, dando expressão à política de auto-suficiência tecnológica do Presidente chinês, Xi Jinping, face aos esforços dos EUA de restringir o acesso do país a tecnologias como equipamentos avançados de produção de semicondutores.

O fundo reuniu 47 mil milhões de dólares do ministério das Finanças, governos locais e bancos estatais na terceira ronda de financiamento em 2024, e está mandatado para investir em equipamentos e materiais para semicondutores. Até agora, não apoiou publicamente nenhuma outra empresa de grandes modelos de linguagem (LLM) na China.

A DeepSeek anunciou, no lançamento do mais recente modelo V4, que este foi otpimizado para executar inferência – o cálculo que os LLMs usam para gerar respostas – nos ‘chips’ Ascend 950PR do grupo Huawei. As vendas de ‘chips’ de IA da Huawei dispararam este ano, ultrapassando na China a Nvidia, maior fornecedora mundial de ‘chips’ de IA, cujos produtos avançados continuam proibidos de entrar no país, noticiou o Financial Times na semana passada.