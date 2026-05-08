Divisas estrangeiras | Reservas chinesas aumentam 2,05% em Abril

As reservas chinesas de divisas estrangeiras aumentaram 2,05 por cento em Abril face a Março, atingindo cerca de 3,41 biliões de dólares, informou ontem a Administração Estatal de Divisas (SAFE) da China. O crescimento mensal corresponde a aproximadamente 68,4 mil milhões de dólares, segundo a instituição, que o atribuiu à descida da cotação do dólar e à evolução desigual dos preços dos principais activos financeiros globais.

“A China continua a consolidar a sua tendência de melhoria económica, com resiliência e dinamismo do desenvolvimento que se reforçam, o que contribui para que o tamanho das reservas de divisas se mantenha basicamente estável”, indicou o comunicado. Em 2025, as reservas de divisas estrangeiras chinesas cresceram 4,86 por cento, terminando o ano em 3,36 biliões de dólares.

Em outro documento publicado ontem, a SAFE revelou ainda que aumentou as reservas de ouro de 74,38 milhões de onças para 74,64 milhões em Abril, registando o 18.º mês consecutivo de crescimento. Após fortes correcções registadas após o ouro ter atingido máximos históricos no início do ano, o valor dessas reservas ascendeu a cerca de 344,17 mil milhões de dólares, face aos 342,76 mil milhões registados no final de Março.