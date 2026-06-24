FIA | Aprovadas alterações a motores de Fórmula 1 para 2027 e 2028

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) aprovou ontem as alterações regulamentares aos motores de Fórmula 1 para as temporadas de 2027 e 2028. Um anúncio que surge duas semanas depois de ter alcançado um acordo com as equipas para reduzir ligeiramente o peso da componente eléctrica nas unidades motrizes.

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, reunido em Macau, validou formalmente as mudanças que vão alterar a repartição entre a parte térmica e a parte eléctrica dos motores, e que tinham sido anunciadas anteriormente.

Actualmente fixado em 53 por cento para o motor de combustão interna e 47 por cento para a componente eléctrica, o rácio passará para 58/42 em 2027 e para 60/40 em 2028, indo de encontro à vontade dos pilotos. A proposta já tinha sido anunciada em 10 de Junho e foi bem recebida pelos pilotos, embora vários tenham defendido que as alterações deveriam ser ainda mais profundas.

Segundo a FIA, os ajustamentos regulamentares incluem alterações específicas à potência dos motores de combustão interna, ao fluxo de combustível e à utilização do sistema de recuperação de energia, bem como uma maior flexibilidade na gestão da energia.

A nova regulamentação técnica, introduzida esta época, alterou profundamente os monolugares, com motores quase metade eléctricos, obrigando os pilotos a uma gestão energética mais complexa e menos intuitiva durante a condução.

As novas regras têm sido alvo de críticas generalizadas no ‘paddock’, com destaque para o tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, que classificou os monolugares de 2026 como uma “Fórmula eléctrica com esteroides”. O piloto holandês chegou mesmo a ameaçar abandonar a Fórmula 1 caso não fossem introduzidas melhorias no regulamento técnico.