Hong Kong | Brasileiro detido com quase três quilos de cocaína

A polícia de Hong Kong levou a tribunal na segunda-feira um brasileiro que chegou ao aeroporto do território com quase três quilogramas de cocaína, no valor de mais de 210 mil euros. Num comunicado divulgado no domingo à noite, a Alfândega de Hong Kong revelou que detectou um homem que chegou ao aeroporto da cidade vizinha vindo de São Paulo, no Brasil, através de Doha, no Qatar.

Os agentes encontraram a cocaína, com um valor de mercado estimado em cerca de 1,9 milhões de dólares de Hong Kong, escondida num compartimento secreto criado na mala de porão do passageiro de 30 anos, disse a Alfândega. O homem de 30 anos foi detido no sábado, apresentado a um juiz num tribunal de West Kowloon e a polícia sublinhou que a investigação está ainda a decorrer.

O crime de tráfico de droga é punido em Hong Kong com uma multa de até cinco milhões de dólares de Hong Kong e uma pena de prisão que pode ser perpétua.

No passado dia 7 de Junho, a polícia anunciou ter detido, também no aeroporto, uma passageira vinda do Brasil com 3,4 quilogramas de cocaína, escondida no interior de duas estátuas, na mala de porão.

Em Dezembro, a polícia anunciou o primeiro caso de tráfico de droga no casco de um navio de longo curso, uma embarcação vinda do Brasil. Funcionários da Alfândega apreenderam cerca de 417 quilogramas de cocaína, com um valor de mercado estimado em 256 milhões de dólares de Hong Kong.