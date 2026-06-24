Energia renovável | Grupo chinês prepara maior IPO do país em quatro anos

A unidade de energias renováveis do conglomerado estatal China Resources vai realizar a maior oferta pública inicial no Interior da China em mais de quatro anos, numa operação avaliada no equivalente a cerca de 3,1 mil milhões de euros.

A China Resources New Energy Holdings vai estrear-se na Bolsa de Valores de Shenzhen, através da emissão de 2,42 mil milhões de ações a pouco mais de 10 yuan por título, o que permitirá captar cerca de 24,5 mil milhões de yuan, segundo documentação apresentada à praça financeira. Trata-se da maior entrada em bolsa na China desde a oferta pública inicial da petrolífera estatal CNOOC, realizada em Xangai em 2022.

A operação suscitou forte procura por parte dos investidores de retalho. O lote de ações destinado às subscrições ‘online’ registou uma procura 683 vezes superior à oferta disponível, mesmo após a activação de um mecanismo que transferiu parte das ações inicialmente reservadas a investidores institucionais.

A estreia em bolsa ocorre num momento de recuperação dos mercados de capitais chineses. O volume de capital angariado através de ofertas públicas iniciais na China continental aumentou 138 por cento em termos homólogos este ano, depois de vários anos marcados por um endurecimento do processo de aprovação de novas entradas em bolsa.

Entre 2021 e 2024, as autoridades chinesas reforçaram o escrutínio das ofertas públicas iniciais, numa altura em que os mercados acionistas enfrentavam uma prolongada fase de fraqueza.

O índice CSI 300, que agrega as principais empresas cotadas em Xangai e Shenzhen, acumula uma valorização de cerca de 6 por cento desde o início do ano, contrastando com a queda de aproximadamente 9 por cento do índice Hang Seng, de Hong Kong.

A China Resources New Energy é uma subsidiária da China Resources Power, empresa cotada em Hong Kong e controlada pela estatal China Resources Holdings.