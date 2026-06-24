Japão | Iene em discussão após cair para mínimos históricos

A ministra das Finanças japonesa declarou ontem que o Japão e os Estados Unidos (EUA) vão tomar medidas firmes no mercado cambial “sempre que necessário”, após o iene ter caído para mínimos de quase 40 anos. “O Japão e os EUA concordaram em tomar medidas firmes sempre que necessário. Nesse sentido, não há dúvidas”, disse Satsuki Katayama, citada pela agência de notícias japonesa Jiji Press.

Katayama falou na segunda-feira com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, sobre a situação actual nos mercados financeiros globais, numa fase de acentuada venda de ienes e compra de dólares, face às expectativas de aumento das taxas de juro nos EUA.

Isto levou a moeda japonesa a negociar em torno dos 161,9 ienes por dólar na noite de segunda-feira, um nível que não se via há dois anos e muito próximo do mínimo histórico registado há quase 40 anos: 161,96 ienes. Na manhã de ontem, após a notícia de que a ministra japonesa se tinha reunido com o homólogo norte-americano, o iene fortaleceu-se brevemente para cerca de 161 ienes por dólar, com o mercado a antecipar uma possível intervenção cambial para corrigir a fraqueza da moeda japonesa.

A última vez que as autoridades japonesas confirmaram oficialmente uma intervenção no mercado cambial foi em Maio, quando compraram 11,73 biliões de ienes (63,5 mil milhões de euros) para conter a persistente desvalorização do iene face ao dólar.