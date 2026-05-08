Irão e Myanmar marcam reunião de líderes do Sudeste Asático

Os efeitos do conflito no Irão e da crise em Myanmar marcaram ontem o arranque das reuniões de líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN na sigla em inglês).

“A actual crise no Médio Oriente e as repercussões de grande alcance, como a interrupção do fluxo de energia, rotas comerciais, fornecimento de alimentos, cadeias de abastecimento e a segurança dos nossos cidadãos, recorda-nos que acontecimentos além da nossa região podem ter efeitos imediatos e profundos na ASEAN”, declarou a ministra filipina dos Negócios Estrangeiros, Theresa Lazaro, anfitriã do conclave.

A chefe da diplomacia filipina abriu os trabalhos na reunião em que participaram os homólogos da região, antes da cimeira de primeiros-ministros e presidentes do bloco, prevista para hoje na cidade de Cebu, região central do arquipélago.

O Sudeste Asiático, fortemente dependente das importações energéticas do Médio Oriente, sofreu um grande impacto do bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de um quinto do comércio mundial de crude, na sequência da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

As Filipinas, um dos países mais afectados, declararam em Março o estado de emergência energética, como medida para enfrentarem a escassez de combustível, enquanto Tailândia, Vietname, Laos e Myanmar (antiga Birmânia) também aplicaram medidas para lidar com a situação.

A diminuição do comércio de derivados como a ureia, fertilizante essencial para a agricultura, levantou preocupações entre os países presentes devido ao impacto na segurança alimentar da região. À margem da reunião, está igualmente previsto um encontro entre líderes políticos de Brunei, Filipinas, Indonésia e Malásia.

Os ausentes

Mais uma vez, Myanmar não se fará presente nos trabalhos da ASEAN, devido ao veto imposto aos militares golpistas nas reuniões de alto nível da organização, na sequência do golpe de Estado de Fevereiro de 2021.

Na altura, os líderes da ASEAN e o actualmente nomeado Presidente do país e do Governo militar, líder do golpe, general Min Aung Hlaing, acordaram um “roteiro” de cinco pontos para resolver o conflito, incluindo a libertação de presos políticos e o fim da violência contra civis, que produziu escassos resultados até agora.

Min Aung Hlaing foi nomeado recentemente Presidente do país, em corolário de uma alegada transição política do regime, depois de eleições realizadas entre dezembro e janeiro, em clima de repressão e sem oposição representativa. Na semana passada, foi anunciada a passagem para prisão domiciliária da Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, detida desde o golpe que depôs o seu governo, embora persistam dúvidas sobre a sua situação.

Manila pediu na quarta-feira ao governo militar birmanês que permita a Lazaro, enviada especial da ASEAN para Myanmar, verificar o estado de Suu Kyi. A ministra filipina adiantou no discurso inaugural que “informará os homólogos sobre os avanços” nos cinco pontos de consenso acordados com os militares.

Criada em 1967, a ASEAN integra Singapura, Malásia, Vietname, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Myanmar, Brunei, Laos, Camboja e Timor-Leste, desde Outubro de 2025.