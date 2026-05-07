Irão | Porta-aviões francês passa Suez a caminho do Golfo Pérsico

O porta-aviões francês “Charles de Gaulle” e a sua escolta atravessaram ontem e o canal do Suez para se posicionarem na região do Golfo Pérsico, anunciou o Ministério das Forças Armadas. O envio do porta-aviões francês realizou-se para a eventualidade de ser lançada uma missão, promovida por Londres e Paris, para restabelecer a navegação no Estreito de Ormuz.

“O porta-aviões ‘Charles de Gaulle’ e os seus navios de escolta transitaram pelo canal do Suez hoje, 6 de Maio de 2026, a caminho do sul do mar Vermelho”, indicou ontem o ministério num comunicado. A decisão visa “agilizar a execução desta iniciativa assim que as circunstâncias o permitam”, acrescentou.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, estão por detrás de uma iniciativa para garantir a segurança da navegação no estreito, bloqueado desde o início do conflito que desde 28 de Fevereiro opõe o Irão aos Estados Unidos e a Israel.

Esta potencial missão de segurança, que só pôde ser desencadeada depois de as hostilidades terem cessado, pretende ser “neutra e claramente separada dos beligerantes”, afirmou em meados de Abril o chefe de Estado francês.

“A movimentação do grupo aeronaval é independente das operações militares iniciadas na região e complementa o dispositivo de segurança existente”, reafirmou o ministério. A sua presença perto do Golfo Pérsico vai permitir “uma avaliação do ambiente operacional regional antes do lançamento da iniciativa” e “o fornecimento de mais opções de saída da crise para reforçar a segurança regional”, indicou.