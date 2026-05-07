Europa | Nissan planeia cortar 10% dos postos de trabalho

A fabricante japonesa de automóveis Nissan prevê cortar cerca de 900 postos de trabalho na Europa, aproximadamente 10 por cento da sua força laboral regional, informou ontem a agência local Kyodo.

Segundo representantes citados pela agência, a empresa japonesa está a planear o encerramento parcial do armazém de componentes em Barcelona e uma revisão do modelo de vendas na Europa, passando em alguns mercados da distribuição própria para a comercialização através de importadores locais.

A medida insere-se no plano de recuperação “Re:Nissan”, anunciado em Maio de 2025, com o qual o grupo procura regressar à rentabilidade e que prevê a redução de 20.000 empregos a nível global até 2027, para além do corte da rede de fábricas de 17 para 10.

Em Espanha, a empresa japonesa comunicou aos sindicatos no passado dia 27 de Abril que planeava aplicar em três centros de Barcelona – onde trabalham 569 pessoas – um procedimento legal que permite que empresas em crise suspendam, reduzam jornadas ou extingam contratos colectivamente, segundo fontes sindicais. Os eventuais afectados incluem trabalhadores do centro técnico da Zona Franca de Barcelona, onde trabalham 383 pessoas; do centro de peças de El Prat de Llobregat, com 122 empregados; e do centro de áreas flexíveis, também em El Prat, com 64 trabalhadores.