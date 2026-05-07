Taipa | Plano para zona norte prevê habitação para 20 mil pessoas

O Plano de Ordenamento Urbanístico da Zona Norte da Taipa inclui 28 lotes destinado à construção de blocos habitacionais, com a capacidade para acolher cerca de 20 mil moradores, revelou ontem a Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana numa reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico.

Segundo a TDM – Rádio Macau, o Governo pretende criar uma zona habitacional e comercial, “integrada na envolvente paisagística da colina, que conjuga diferentes formas de vida e indústrias”. Os 28 lotes destinados a habitação estão incluídos numa área mais envolvente, com 54 lotes, com uma área global de cerca de 222 mil metros quadrados e área bruta de cerca de 1,05 milhões de metros quadrados, equivalente a 147 campos de futebol.

A zona de intervenção estende-se a Leste até à Avenida Padre Tomás Pereira e à Estrada Almirante Magalhães Correia, ficando a Estrada da Ponta da Cabrita e à Estrada Coronel Nicolau de Mesquita a Sul, a Avenida Dr. Sun Yat-Sen a Oeste o troço entre o Caminho das Hortas e a Rua de Tin Chon a Norte.