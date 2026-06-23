Meu querido robot (I)

Notícias recentes destacaram um fabricante chinês de robótica especializado em inteligência artificial (IA) e robots humanoides. Com sede em Shenzhen, na China, a empresa está cotada no quadro principal da Bolsa de Valores de Hong Kong. A 29 de Dezembro de 2023, era a primeira empresa do ramo na Bolsa de Valores de Hong Kong, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 54,5 mil milhões de Hong Kong dólares.

A empresa acabou de lançar uma pré-venda global destes robots hiper humanoides de tamanho real em JD.com, a 2 de Junho. Os dois modelos actualmente disponíveis, em versão masculina e feminina, são loiros, altos, com rostos delicados e pele tão lisa como a de um humano. O robot masculino mede 1,83 m e pesa 42 kg. O robot feminino mede 1,68 m e pesa 35,2 kg. Ambos têm uma tecnologia que permite 88 graus de liberdade (ou seja, a soma dos servo-motores e articulações incluindo as articulações dos dedos) e expressões faciais mais ricas. A bateria incluída dura de 2 a 4 horas com uma única carga. Os novos produtos não terão mais desenvolvimentos.

A empresa sublinha que o a função destes robots é fornecer “companhia emocional”, direccionando-se a pessoas que carecem de ligações afectivas, como idosos solitários, jovens que vivem sozinhos e famílias que necessitam de companhia e cuidados parentais.

Após o anúncio, aproximadamente três mil clientes já fizeram a sua encomenda. A pré-venda do robot levantou várias questões. A empresa não especificou o preço, exigindo apenas que os clientes paguem 3.000 RMB ao fazerem a pré-encomenda. Muitos internautas também estão preocupados com a capacidade do robot para tratar das tarefas domésticas, como lavar roupa e loiça.

No entanto, as suas capacidades de IA do robot são um foco principal; as pessoas perguntam-se se consegue compreender as instruções do proprietário e concluir tarefas de forma rápida e eficaz. Além disso, ao ser usado para proporcionar conforto, apoio emocional ou participar numa conversa como faria um amigo próximo ou um parceiro, existirão assuntos “tabu” para o robot, como recusar executar certos comandos sensíveis? Estas questões aguardam esclarecimentos adicionais por parte da empresa; os detalhes são atualmente desconhecidos.

O tema desta notícia é de fácil compreensão, mas levanta muitas questões dignas de consideração:

Primeiro, o preço do robot ainda é uma incógnita. O mercado estima que custará entre 15.000 e 30.000 US dólares, o que equivale aproximadamente a um intervalo entre 117.000 e 234.000 de Hong Kong dólares. Este valor corresponde sensivelmente ao preço do robot Tesla Optimus, que será vendido nos EUA entre os 20.000 e os 30.000 dólares. No entanto, devido às diferenças nos padrões de vida e no rendimento nacional entre a China e os EUA, bem como às diferenças dos custos da cadeia de abastecimento e ainda à escala da produção em massa de motores auto-desenvolvidos, espera-se que o preço final difira das previsões de mercado.

Em segundo lugar, que percentagem do total de clientes já encomendou o robot? Isto é uma preocupação tanto para as empresas como para o mercado. Esta informação será uma referência importante para empresas e concorrentes na produção de robots semelhantes.

Em terceiro lugar, os comentários online indicam que muitos internautas estão preocupados com a capacidade do robot de lidar com tarefas domésticas, como lavar roupa e loiça. Isto reflecte uma certa procura do mercado por robots capazes de realizar tarefas domésticas. No entanto, a empresa está actualmente a apostar no robot enquanto companheiro que proporciona apoio emocional. Qual é o nível de procura deste produto no mercado? Esta é uma questão que só pode ser respondida depois de concluídas as vendas.

Em quarto lugar, relatos da comunicação social indicam que o robot Tesla Optimus tem aproximadamente 40 graus de liberdade, e o Unitree H1 tem apenas 20 graus. Este actualmente à venda tem 88 graus de liberdade e expressões mais sofisticadas, permitindo aos humanos expressar mais emoções e, assim, alcançar apoio afectivo. No entanto, o apoio emocional e a comunicação são questões complexas; uma única frase pode ter múltiplos significados. Será que o sistema de IA deste robot consegue compreender e processar melhor as questões emocionais humanas?

Em quinto lugar, a autonomia da bateria do robot é de apenas 2 a 4 horas, insuficiente para ser usado durante todo o dia. Isto significará que o robot passará mais tempo a carregar do que a ser usado? Esta situação pode comprometer o interesse dos potenciais clientes.

Continua na próxima semana.

Consultor Jurídico da Associação para a Promoção do Jazz em Macau Professor Associado da Faculdade de Ciências de Gestão da Universidade Politécnica de Macau cbchan@mpu.edu.mo