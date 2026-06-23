Bolsa | China promete facilitar entrada de empresas estrangeiras

A China prometeu ontem apoiar a entrada em bolsa de empresas estrangeiras nos mercados nacionais e facilitar fusões e aquisições envolvendo grupos estrangeiros, numa tentativa de travar a queda do investimento externo no país.

No que diz respeito à entrada em bolsa, o plano prevê a optimização dos serviços de apoio às empresas antes da apresentação dos pedidos de cotação e o apoio à obtenção de financiamento através dos mercados nacionais por parte de empresas estrangeiras consideradas qualificadas.

As autoridades afirmaram que o objectivo é aumentar gradualmente o nível de abertura do sector financeiro, através da melhoria da gestão das operações transfronteiriças e da disponibilização de linhas de financiamento para empresas estrangeiras classificadas como prioritárias.

Ao contrário da Bolsa de Valores de Hong Kong, que opera de forma autónoma, os mercados da China continental estiveram reservados a empresas chinesas até 2019, quando algumas empresas estrangeiras passaram a poder aceder indirectamente às bolsas de Xangai e Shenzhen através de um mecanismo de ligação com a Bolsa de Londres.

Relativamente às fusões e aquisições, o plano prevê acelerar a revisão e aprovação da legislação que regula a compra de empresas chinesas por grupos estrangeiros. As autoridades anunciaram ainda que fundos de investimento estrangeiros poderão participar como investidores estratégicos em emissões de títulos de empresas cotadas em sectores não sensíveis.