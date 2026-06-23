Ébola | Angola de fora da Semana Cultural da China e dos PLP

Angola não vai participar na 18ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, devido a restrições sanitárias da RAEM relacionadas com o vírus Ébola, apesar de não ter sido detectado nenhuma infecção de Ébola no país africano.

Segundo o secretário-geral do Fórum de Macau, Ji Xianzhen, a ausência de Angola do evento tem como objectivo garantir a segurança e a saúde dos participantes, avançou ontem a TDM – Rádio Macau. O responsável revelou ainda que a Semana Cultural deste ano se realiza em Pequim e Macau, com uma extensão pioneira à província de Qinghai.

Entre o próximo sábado e o dia 10 de Julho, o evento irá contar com a participação de 60 artistas e chefs de países lusófonos.

Os eventos marcados para Macau começam já na sexta-feira com uma mostra gastronómica dos Países de Língua Portuguesa. Para a tarde de 29 de Junho está programada a inauguração da Exposição de Artesanato dos Países de Língua Portuguesa na Galeria do IAM. Nos dias 30 de Junho e 1 de Julho, o Largo do Senado será palco de espectáculos de música e dança.