Bolsa | Mercados chineses fecham em alta com alívio após cessar-fogo

As bolsas da China continental e de Hong Kong encerraram ontem em forte alta, com ganhos até 4,79 por cento, prolongando o optimismo dos mercados após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas entre o Irão e os Estados Unidos.

A subida dos mercados reflecte o alívio dos investidores perante a perspectiva de uma resolução do conflito no Médio Oriente, após Teerão e Washington terem confirmado um cessar-fogo de duas semanas. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou a trégua “imediata” entre o Irão e os Estados Unidos, indicando também o arranque de negociações em Islamabade com vista a um acordo definitivo.

Em paralelo, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou ter adiado por esse período o ataque contra infraestruturas iranianas com que tinha ameaçado caso Teerão não reabrisse o estreito de Ormuz, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, garantiu a “passagem segura” por essa via durante as próximas duas semanas.

A reacção dos mercados chineses traduz o alívio face a um conflito que tem afectado a Ásia, devido ao impacto na energia, no transporte marítimo e nas cadeias de abastecimento. Para a China, a situação no estreito de Ormuz é particularmente sensível, já que cerca de 45 por cento das importações de gás e petróleo do país passam por essa rota.