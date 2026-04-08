Corrupção | Ex-subdiretor de empresa química estatal acusado de receber subornos

A Procuradoria chinesa acusou de corrupção Feng Zhibin, ex-dirigente da Sinochem, um dos maiores grupos estatais da China nos sectores químico, energético e agrícola, por alegadamente aceitar subornos de valor “excepcionalmente elevado”. Após uma investigação conduzida pela Comissão Nacional de Supervisão, um dos principais órgãos anticorrupção do Estado, Feng foi remetido ao ministério público e detido sob suspeita destes crimes.

Segundo a acusação, Feng aproveitou os vários cargos que ocupou no conglomerado estatal – entre eles subdirector-geral e director do departamento de investimentos – bem como a condição de membro do comité do Partido Comunista Chinês (PCC) na empresa, “para obter benefícios para terceiros e aceitar ilegalmente subornos de montante excecionalmente elevado”.

A Procuradoria indicou que, após deixar funções, o ex-responsável continuou a utilizar de forma ilegal a influência decorrente do seu anterior cargo, recorrendo às funções oficiais de outros trabalhadores do Estado. Além disso, enquanto dirigente de uma empresa estatal, incorreu em “negligência com fins de lucro pessoal”, abusou do poder, causou perdas significativas e provocou prejuízos “particularmente graves” aos interesses nacionais.

O caso foi remetido ao Tribunal Popular Intermédio de Daqing, no nordeste do país, depois de a procuradoria local ter formalizado a acusação.