Líder mundial de baterias estreia-se com subida de 13,7% na bolsa de Hong Kong

A maior fabricante de baterias para veículos eléctricos do mundo, a Contemporary Amperex Technology (CATL), estreou-se ontem na Bolsa de Hong Kong com uma subida de 13,7 por cento na abertura da sessão.

A oferta pública inicial da CATL, já listada na bolsa da cidade vizinha de Shenzhen, deverá ser a mais elevada em Hong Kong desde 2021, superando a da fabricante de electrodomésticos Midea (cerca de 4,6 mil milhões de dólares ou 4,1 mil milhões de euros), lançada em Setembro.

A agência de notícias financeiras Bloomberg destaca ainda que esta IPO (na sigla em inglês) pode tornar-se a mais substancial do mundo este ano. A CATL, sediada na cidade de Ningde, no sudeste do país, disse na semana passada que esperava arrecadar, pelo menos, 31 mil milhões de dólares de Hong Kong com a venda de, pelo menos, 117,9 milhões de acções a um preço máximo de 263 dólares de Hong Kong.

O valor total poderá atingir os 41 mil milhões de dólares de Hong Kong, se todas as opções forem exercidas. A empresa disse que 90 por cento dos fundos angariados será utilizado para financiar a expansão das operações da CATL na Hungria, bem como na Alemanha, Espanha e Indonésia.

A listagem atraiu investidores de relevo, como a petrolífera estatal chinesa Sinopec, o fundo soberano do Kuwait KIA e a gestora de activos norte-americana Hillhouse Investment, que se comprometeram a adquirir acções no valor de cerca de 2,6 mil milhões de dólares.

A CATL tem uma quota de mercado global de 37,9 por cento, superando a também chinesa BYD (17,2 por cento) e a sul-coreana LG Energy Solution (10,8 por cento).

Ouvidos de mercador

Numa lista publicada em Janeiro pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a CATL foi designada como uma “empresa militar chinesa”. Um comité dedicado ao Partido Comunista Chinês na Câmara dos Representantes, câmara baixa do Parlamento dos Estados Unidos, destacou esta designação em cartas enviadas a dois bancos norte-americanos em Abril, instando-os a retirarem-se da listagem de uma “empresa chinesa ligada ao exército”. Mas os dois bancos em causa, o JP Morgan e o Bank of America, mantiveram a participação na oferta pública inicial da CATL.

O Governo chinês classificou a lista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos como uma perseguição, e a CATL negou estar envolvida “em actividades militares”.

Na quinta-feira, a maior farmacêutica da China, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, lançou também uma oferta pública inicial na bolsa de valores de Hong Kong, para atrair até 1,13 mil milhões de euros em investimento. Sete investidores institucionais, incluindo a empresa de investimento dos Estados Unidos Invesco Advisers, já se tinham comprometido a investir 533 milhões de dólares norte-americanos na oferta.

A Hengrui, já cotada na bolsa de Xangai, considerada a capital financeira da China, deverá começar a ser listada em Hong Kong em 23 de Maio.