Economia | Bolsas chinesas sobem com medidas de estímulo de Pequim

As principais bolsas da China abriram ontem com ganhos, na sequência do anúncio de um novo pacote de medidas por parte de Pequim para impulsionar a recuperação económica, pressionada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Durante a sessão da manhã de ontem, o índice de Xangai avançou 0,59 por cento e o de Shenzhen subiu 0,22 por cento. Em Hong Kong, o índice de referência Hang Seng subiu 0,79 por cento. Também a Bolsa de Pequim, inaugurada em 2021 e com menor expressão por estar centrada em pequenas e médias empresas, operava em terreno positivo, com uma valorização de 0,48 por cento.

Meia hora antes da abertura dos mercados, o governador do banco central chinês, Pan Gongsheng, anunciou novos cortes nas taxas de juro, na taxa de reservas obrigatórias e nas taxas das operações de recompra a sete dias, uma das principais ferramentas de injecção de liquidez do banco central.

O Banco Popular da China anunciou ainda reduções nas taxas de juro hipotecárias, medidas de estímulo ao crédito para compra de serviços e cuidados a idosos, apoios temporários ao financiamento para a aquisição de automóveis e aumento do crédito à inovação tecnológica.