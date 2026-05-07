CPLP defende mais investimento para garantir o futuro do português

Grande PlanoCPLP defende mais investimento para garantir o futuro do português Hoje Macau - 7 Mai 2026 A secretária executiva da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) defendeu esta terça-feira que investir nos jovens é essencial para garantir o futuro e a expansão da língua portuguesa no mundo. “Temos que investir na promoção internacional da nossa língua, num ensino de qualidade, na presença em espaços digitais, mas também e sobretudo investirmos nas escolas, com as crianças [e] jovens, nos espaços culturais e sociais”, declarou Maria de Fátima Jardim na celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se assinalou na sede da CPLP, em Lisboa. Para a secretária executiva, o interesse da CPLP é de expandir o português, sendo a língua portuguesa um activo estratégico, “capaz de impulsionar oportunidades, fortalecer a presença colectiva no cenário global”. Segundo Maria de Fátima Jardim, o português é uma língua que “transcende continentes”, sendo o idioma mais falado no hemisfério sul e um dos “mais difundidos no mundo”. A língua “é o veículo de uma riqueza cultural extraordinária, que une comunidades, une nações em diferentes partes do mundo, a pluralidade de vozes, desde a voz cantante da língua portuguesa do Brasil, até à nossa língua original de Portugal”, sublinhou. O papel de Timor Por sua vez, a representante permanente de Timor-Leste junto da CPLP, Natália Carrascalão, destacou o papel da língua portuguesa na afirmação cultural, na diversidade, riqueza e crescente relevância internacional. “Hoje, ao celebrarmos a língua portuguesa, celebramos também todas as formas de arte que a mantêm viva e resistente, tornando-se ainda essencial reforçar a sua projeção internacional como veículo da cultura, conhecimento e diálogo”, disse Natália Carrascalão. Questionada sobre as soluções para os diversos desafios que a difusão da língua portuguesa encontra em Timor-Leste, Carrascalão afirmou que deve-se olhar para o país lusófono “como um caso muito especial”, pois são falados mais de 30 dialetos, “para além do tétum, que é a língua mais falada” no país asiático. “O português está a ter avanços muito fortes, especialmente com a escola portuguesa, a escola do CAFE, [Centro de Aprendizagem e Formação Escolar de Díli]. E cada vez mais se nota que os timorenses estão realmente a honrar o facto de terem a língua portuguesa como uma das suas línguas sociais”, referiu. A representante de Timor-Leste concluiu que há países a querer “introduzir a língua portuguesa nas suas escolas”, como é o caso da Indonésia e da Austrália. Em 5 de Maio celebra-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi estabelecida pela CPLP em 2009 e reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) a 25 de Novembro de 2019. A CPLP é constituída por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.