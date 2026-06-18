Médio Oriente | Pequim anuncia ajuda humanitária ao Irão e ao Líbano

A China anunciou ontem uma nova ronda de ajuda humanitária ao Irão e ao Líbano, destinada a apoiar esforços de recuperação e reconstrução após a crise humanitária provocada pelo conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian afirmou em conferência de imprensa que Pequim acompanha com “profunda preocupação” os efeitos desencadeados pelo conflito na região.

“Tendo em conta as necessidades actuais, a China decidiu fornecer em breve uma nova ronda de ajuda humanitária ao Irão e ao Líbano, para apoiar os respectivos povos nos trabalhos de recuperação e reconstrução, bem como na melhoria das condições económicas e sociais”, declarou o porta-voz.

Lin acrescentou que a China continuará a promover o diálogo e as negociações de paz, para contribuir para o rápido restabelecimento da paz e da estabilidade no Médio Oriente.

Apesar de os Estados Unidos e o Irão terem anunciado, no domingo, um acordo para pôr termo a mais de 100 dias de guerra na região, as Forças Armadas iranianas advertiram ontem que Israel manteve operações militares em território libanês.

Segundo o comando militar iraniano, as acções israelitas provocaram novas vítimas no Líbano e contradizem os compromissos de desanuviamento promovidos por Washington e Teerão.

Desde o início do conflito, a China condenou repetidamente os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, embora tenha também apelado ao respeito pela soberania e segurança dos países do Golfo, com os quais mantém estreitas relações políticas, comerciais e energéticas.