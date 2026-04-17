Júlio Resende dá concerto para celebrar os 18 anos do Museu do Oriente

É nos dias 8 e 10 de Maio que Júlio Resende sobe ao palco para um concerto que celebra o Japão e a sua cultura e, ao mesmo tempo, os 18 anos do Museu do Oriente. “Júlio Resende: Zen, Yuu, Mii – Piano, Japão, Silêncio, Fado” acontece no auditório da Fundação Oriente (FO), com a sessão de sexta-feira a começar às 20h, e a de domingo às 17h.

Segundo uma nota da organização, trata-se da “estreia mundial de um concerto inédito de Júlio Resende, concebido especificamente para o Museu do Oriente”.

“O piano de Júlio Resende vai começar a tocar à hora certa, porque no Japão o zero dos minutos e dos segundos é igual ao infinito respeito que os japoneses têm pelo grupo. Chegar atrasado é não ter ‘Yuu’. Cuidado, e sem cuidado, foco e dedicação não se constrói nada com ‘Mii’, Beleza. Por isso pedimos para que chegue dez minutos antes da música começar, para escutar o silêncio, como num templo”, é explicado.

Um lugar especial

Júlio Resende já fez duas viagens ao Japão “com o seu piano, a solo, e aprendeu a amar o lugar onde não se gosta de usar a palavra ‘não’ perante os outros, para não se ser indelicado”, procurando “entrar em ‘Zazen’, o lugar da escola Zen que estimula a Meditação Sentada”.

“O Piano sempre foi o meu lugar de Zazen, esse lugar onde sentado, mas ao mesmo tempo em extrema actividade, me abrigo dos perigos ou me aventuro no mundo”, disse o pianista, citado pela mesma nota. O concerto de Maio é, assim, “um ensaio sobre o Japão e os pilares do Zen”.

Júlio Resende é um dos mais conhecidos pianistas e compositores portugueses da actualidade, destacando-se pela sua identidade musical singular e pela constante procura de novas formas de expressão artística. Com uma carreira marcada pela liberdade criativa, iniciou o seu percurso no jazz, editando os primeiros trabalhos em formato de trio e quarteto, onde revelou desde cedo a sua forte capacidade de improvisação e composição.

Ao longo dos anos, o músico tem vindo a expandir o seu universo sonoro, cruzando o jazz com outras linguagens musicais e artísticas.