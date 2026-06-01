Ásia | Hegseth diz que reforço militar chinês dá “razões legítimas para alarme”

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou sábado que há “razões legítimas para alarme” face ao reforço militar chinês na Ásia-Pacífico, onde os Estados Unidos desejam um “equilíbrio estável” e rejeitam qualquer “hegemonia”.

“Olhando para a região hoje, há razões legítimas para alarme face à dimensão histórica do reforço militar da China e à expansão das suas actividades militares na região e além dela”, declarou Hegseth em Singapura, durante o Diálogo de Shangri-La, um importante fórum dedicado a questões de defesa.

O Diálogo de Shangri-La reúne, durante três dias e até domingo, altos responsáveis políticos e militares, bem como especialistas e investigadores de cerca de 45 países.

Este fórum anual alterna discursos, mesas redondas e entrevistas privadas no luxuoso hotel Shangri-La. Um ambiente propício a discussões, mesmo entre países rivais, seja em sessões públicas ou na intimidade de salões acolhedores, longe dos microfones.

“O que procuramos (…) é, na verdade, um equilíbrio estável, que funcione tanto para os americanos como para os nossos aliados”, afirmou ainda Pete Hegseth, que se fez acompanhar de uma extensa delegação. Em contrapartida, a China enviou, pelo segundo ano consecutivo, apenas uma equipa de especialistas militares e investigadores, sem enviar o seu ministro da Defesa, Dong Jun.