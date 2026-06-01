Hong Kong | Confirmada prisão de antigo presidente da associação de jornalistas

O jornalista de Hong Kong Ronson Chan começou sexta-feira a cumprir uma pena de cinco dias de prisão, após perder o recurso contra uma condenação por obstrução policial.

Ronson Chan, antigo presidente da Associação de Jornalistas de Hong Kong, foi detido em Setembro de 2022 quando se dirigia para uma reportagem. As autoridades acusaram-no de se recusar a apresentar o cartão de identidade a um agente à paisana que lho solicitou.

Um tribunal de primeira instância condenou Chan, em 2023, a cinco dias de prisão, considerando que o jornalista não apresentou o documento de identificação de forma atempada e continuou a fazer perguntas ao agente de forma “imprudente”. O jornalista recorreu da decisão e permaneceu em liberdade sob fiança.

A juíza do Tribunal Superior Lily Wong confirmou sexta-feira a condenação e a pena de prisão, ordenando o seu imediato encarceramento. Antes da audiência, Chan, que envergava uma camisola preta com a inscrição “Free Press” (“Imprensa Livre”), afirmou aos jornalistas sentir emoções contraditórias.

O antigo dirigente associativo disse ter permanecido em Hong Kong para continuar a exercer jornalismo porque a liberdade de imprensa está garantida pela Lei Básica, a miniconstituição do território.