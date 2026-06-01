Fotografia | “Somos – Imagens da Lusofonia: O Hoje do Passado” nas Casas da Taipa

A exposição “Somos – Imagens da Lusofonia: O Hoje do Passado” está patente na Galeria de Exposições das Casas da Taipa até 28 de Junho. A mostra, com curadoria de Francisco Ricarte, agrega as fotografias vencedoras do concurso lançado entre Janeiro e Março deste ano, assim como as menções honrosas e ainda imagens que o júri do concurso achou serem “relevantes por promoverem a comunicação em língua portuguesa e a disseminação das tradições e características lusófonas”.

Segundo a Somos, as imagens expostas capturam os costumes, tradições e elementos culturais que sobrevivem aos tempos, sejam edifícios históricos, locais públicos, técnicas artesanais antigas, ferramentas tradicionais de artesãos, ou práticas comunitárias ancestrais.

A associação indicou também que ao escolher o tema “O Hoje do Passado”, pretendeu que o foco do concurso fosse as “coisas antigas que perduram no tempo, que ainda hoje têm uma função e um propósito nas nossas sociedades e vidas, marcando a identidade cultural associada a um determinado espaço geográfico”.