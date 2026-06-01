Estados Unidos e Japão comprometem-se a acelerar desenvolvimento e produção de mísseis

Washington e Tóquio procuram acelerar a produção conjunta de mísseis face às tensões regionais com a China, exacerbadas pela questão de Taiwan, informou ontem o gabinete do ministro japonês da Defesa, Shinjiro Koizumi.

A iniciativa foi apresentada ontem em Singapura, à margem do Diálogo de Shangri-La, durante uma reunião entre Koizumi, e o secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth, segundo um comunicado do gabinete do ministro da Defesa nipónico.

Koizumi propôs a Hegseth a “Operação Impulso” (‘Operation Supercharge’), um projecto para acelerar o desenvolvimento e produção conjuntos de mísseis, como o SM-3 Block IIA e o AMRAAM, e ambos debateram medidas concretas para a concretizar, segundo o texto.

Com esta iniciativa, Tóquio concretiza o plano de execução da cooperação em mísseis acordada em Março durante a cimeira entre a primeira-ministra Sanae Takaichi e o Presidente norte-americano, Donald Trump, em Washington.

Koizumi explicou também a revisão do quadro japonês de transferência de equipamento e tecnologia de defesa, enquanto Hegseth acolheu favoravelmente essas alterações e expressou o apoio de Washington aos esforços de Tóquio para reforçar as capacidades defensivas, afirmou o ministério japonês.

Ameaças regionais

A reunião ocorreu depois de o jornal japonês Yomiuri Shinbun ter noticiado esta semana que, durante a recente cimeira entre Trump e o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, o líder chinês apontou Takaichi e o líder de Taiwan, Lai Ching-te, como ameaças à paz regional, instando Trump a não os apoiar.

Embora o comunicado japonês sobre o encontro dos responsáveis da Defesa nipónico e norte-americano em Singapura não mencione explicitamente Taiwan, refere que ambos discutiram uma vasta gama de assuntos regionais, “incluindo temas relacionados com a China”.

Os dois governantes comprometeram-se ainda a aumentar a dispersão aérea flexível e a presença bilateral na região sudoeste do Japão, onde se encontram as ilhas Nansei, próximas de Taiwan, e apoiaram a mobilização temporária de meios militares norte-americanos.