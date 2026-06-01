Direito do Mar | China acusa Japão e Filipinas de violar a sua soberania com acordo marítimo

O Governo chinês acusou sexta-feira o Japão e as Filipinas de violarem o direito internacional ao avançarem com negociações para delimitar as fronteiras marítimas em águas situadas a leste de Taiwan, uma área sobre a qual Pequim reivindica soberania.

Em conferência de imprensa, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Mao Ning afirmou que a China detém “direitos sobre a zona económica exclusiva e a plataforma continental” nas águas adjacentes a Taiwan.

Segundo Mao, a iniciativa de Tóquio e Manila prejudica os direitos e interesses marítimos da China e constitui uma “violação do direito internacional”, nomeadamente da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. “A China manifesta forte insatisfação e firme oposição e apresentou protestos formais ao Japão e às Filipinas”, afirmou a porta-voz, apelando aos dois países para abandonarem a iniciativa.

Mao classificou ainda as negociações como “ilegais” e “inválidas”, acrescentando que estas “não afectarão de forma alguma os direitos, reivindicações e o exercício legítimo dos direitos da China nas águas a leste da ilha de Taiwan”.

Na quinta-feira, Japão e Filipinas elevaram as relações bilaterais e anunciaram o início de negociações para um futuro acordo de partilha de informação militar classificada, num contexto de crescente influência da China no Indo-Pacífico.

Após uma reunião em Tóquio entre a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, e o Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., realizada durante a visita de Estado do líder filipino ao Japão, os dois países divulgaram uma declaração conjunta anunciando o arranque das negociações para delimitar as respectivas fronteiras marítimas.

Tóquio e Manila mantêm disputas separadas com Pequim nos mares do Leste e do Sul da China, respectivamente, e o recente reforço da cooperação militar entre os dois países conta com o apoio dos Estados Unidos, no âmbito de uma parceria trilateral lançada em 2024.