Arquitectura | Novembro recebe nova edição do Open House Macau

Já tem data marcada a edição deste ano do Open House Macau, uma iniciativa de cariz internacional que visa mostrar ao público os segredos escondidos em muitos lugares icónicos de arquitectura. O CURB promove esta iniciativa entre os dias 7 e 8 de Novembro, com o tema “Diálogos Arquitectónicos”. Na próxima semana é editado o primeiro livro sobre o evento

O CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo volta a trazer à RAEM, este ano, mais uma edição do Open House Macau, uma iniciativa que revela ao público em geral os segredos de muitos locais históricos e com valor arquitectónico reconhecido, possibilitando visitas guiadas e uma descoberta mais aprofundada do seu significado e importância no tecido urbano local.

Segundo uma nota do CURB, o evento decorre entre os dias 7 e 8 de Novembro e tem como tema “Diálogos Arquitectónicos”, abrindo novamente “os edifícios de Macau ao público e oferecendo um acesso raro à arquitectura da cidade”.

Aquele que pode ser considerado um festival de arquitectura é apoiado pelo Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Governo e integra a rede global Open House Worldwide. Alguns dos edifícios que fizeram parte das edições anteriores do Open House Macau foram a Escola Pui Tou, edifício de cor verde e traços antigos situado na Avenida da Praia Grande, ou a Escola Portuguesa de Macau, com assinatura do arquitecto português Raúl Chorão Ramalho. Outro edifício que fez parte das visitas, foi o do jardim de infância D. José da Costa Nunes.

Nesta fase, a organização do festival está a acolher propostas de locais para visitar, além de aceitar a inscrição de voluntários para as mais diversas actividades.

Livro a caminho

Tendo em conta o número de anos de organização do festival no território, cuja primeira edição aconteceu em 2018, o CURB entendeu chegar a altura de lançar uma obra que conta a história desta iniciativa. Assim, o “Livro Open House Macau” será lançado na próxima semana, quarta-feira 22, a partir das 18h30, na Ponte 9 – Plataforma Criativa, situada na zona do Porto Interior e que acolhe as actividades do CURB.

Este livro “assinala um novo capítulo” e revisita “a histórica primeira edição [do festival] através de uma selecção de fotografias e documentação de projectos, captando a energia e ambição do primeiro evento Open House da Ásia”.

“Lançada em 2018, a iniciativa recebeu milhares de participantes e reuniu mais de 100 voluntários em 50 edifícios. O lançamento reunirá partes interessadas, arquitectos, parceiros, voluntários e o público em geral, oferecendo um momento para recordar a energia da primeira edição e para celebrar o regresso do OHM em 2026”, descreve a mesma nota.

Por detrás do CURB, do Open House Macau e de tantas outras iniciativas locais ligadas à arquitectura está Nuno Soares, arquitecto e urbanista sediado em Macau desde 2003.

É director do Departamento de Arquitectura e Design da Universidade de São José, em Macau, tendo fundado o CURB como “organização sem fins lucrativos que promove a investigação, a educação, a produção e a divulgação de conhecimento em arquitectura e urbanismo, levando as questões locais a um público global”. Nuno Soares é também co-director do Conselho de Validação da UNESCO-UIA e secretário-geral do Conselho de Arquitectos de Língua Portuguesa (CIALP). Tem ainda um gabinete de arquitectura, a UP – Urban Practice, que “desenvolve projectos que vão desde a escala urbana à arquitectura e design em Macau e no estrangeiro”.