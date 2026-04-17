Chips | TSMC bate recorde de lucros com aumento de 58,3% no primeiro trimestre

A TSMC, maior fabricante mundial de ‘chips’, registou lucros de 572,48 mil milhões de dólares taiwaneses no primeiro trimestre, uma subida homóloga de 58,3 por cento, informou ontem a empresa.

O valor superou as previsões dos analistas e marca o nono trimestre consecutivo de crescimento dos lucros, estabelecendo um novo recorde para a tecnológica taiwanesa neste período. Face ao trimestre anterior (Outubro-Dezembro de 2025), o lucro líquido aumentou 13,2 por cento.

Apesar de, historicamente, o sector dos semicondutores registar melhores resultados na segunda metade do ano, a forte procura por ‘chips’ avançados para alimentar sistemas operativos de inteligência artificial e computação de alto desempenho tem impulsionado os resultados da empresa, fornecedora de grupos como Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm.

A facturação cresceu 35,1 por cento em termos homólogos entre Janeiro e Março, para 1,13 biliões de dólares taiwaneses (30,70 mil milhões de euros), acima das previsões internas da empresa.

Os ‘chips’ mais avançados, produzidos com tecnologia de três nanómetros, representaram 25 por cento das receitas, enquanto os de cinco e sete nanómetros contribuíram com 36 por cento e 13 por cento, respectivamente. A margem líquida atingiu 50,5 por cento no primeiro trimestre de 2026, acima dos 48,3 por cento registados no trimestre anterior.

Segundo a consultora TrendForce, a TSMC detinha no final do ano passado 70,4 por cento da quota global de mercado na fabricação de semicondutores, à frente da sul-coreana Samsung (7,1 por cento) e da chinesa SMIC (5,2 por cento). Em Janeiro, a empresa anunciou planos para aumentar o investimento para entre 52 e 56 mil milhões de dólares este ano, impulsionada pela procura por ‘chips’ para inteligência artificial.