Casinos | Receitas de jogo VIP sobem 35% até Março

As receitas oriundas dos grandes apostadores, um segmento conhecido como jogo VIP em Macau, capital mundial dos casinos, registaram uma subida homóloga de 35 por cento no primeiro trimestre de 2026, foi ontem anunciado.

O chamado jogo bacará VIP atingiu receitas de 19,8 mil milhões de patacas entre Janeiro e Março, divulgou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região semiautónoma chinesa. As receitas das grandes apostas já tinham crescido 24,1 por cento em 2025, embora continuem longe dos picos históricos atingidos antes da pandemia da covid-19.

Em 2019, o bacará para este segmento representava 46,2 por cento das receitas totais dos casinos. Mas no primeiro trimestre de 2025 ficou-se por uma fatia de 29,7 por cento. As grandes apostas foram afectadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em Novembro de 2021.

O antigo diretor executivo da Suncity Alvin Chau Cheok Wa foi condenado, em Janeiro de 2023, a 18 anos de prisão, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

De acordo com dados da DICJ, o número de licenças tem vindo a recuperar e atingiu 31 no final de Março. Ainda assim, permanece aquém do limite máximo fixado pelo Governo, que é de 50. Também as receitas do jogo mais popular em Macau, o bacará no chamado mercado de massas, aumentaram 6,6 por cento no primeiro trimestre, em comparação com igual período de 2025, para 36,6 mil milhões de patacas.

O bacará de massas representou 55,5 por cento do total das receitas dos casinos no território entre Janeiro e Março, sendo de longe o jogo de fortuna e azar mais procurado pelos apostadores chineses. As receitas das máquinas electrónicas de jogos aumentaram 21,7 por cento em comparação com igual período de 2025, para 3,98 mil milhões de patacas.