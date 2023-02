Jogo | Receitas podem atingir 150 mil milhões

As receitas do jogo podem rondar os 150 mil milhões de patacas até ao final do ano, de acordo com a estimativa de Zeng Zhonglu, académico da Universidade Politécnica de Macau (UPM).

As estimativas foram feitas em declarações à Rádio Macau, e caso este valor seja alcançado significa que o montante fica 20 mil milhões de patacas acima do previsto pelo Governo da RAEM, que é de 130 mil milhões de patacas.

Porém, o valor é baixo relativamente aos anos pré-pandemia, por exemplo em 2019 as receitas foram de 292,5 mil milhões de patacas. Contudo, o especialista reconhece que nos próximos anos dificilmente os montantes dos tempos antes da pandemia vão ser atingidos, devido à aplicação rigorosa das leis do combate ao jogo transfronteiriço no Interior.

As novas tecnologias são assim apontadas pelo académico como uma forma que permite controlar os cidadãos do Interior impedindo-os de vir jogar a Macau.