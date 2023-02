Analistas falam em “solidez” das receitas do jogo no Ano Novo

Depois da tempestade, eis que as receitas do jogo de massas parecem estar a recuperar em força. Segundo as previsões da JP Morgan Securities para a Ásia Pacífico, divulgadas ontem e citadas pelo portal GGRAsia, as receitas das apostas do segmento de massas, relativas aos primeiros 12 dias do mês de Fevereiro revelam alguma “solidez”, com 4,4 mil milhões de patacas arrecadadas nesse período e ganhos diários que podem ter atingido as 367 milhões de patacas.

“Tal significa que as receitas do jogo de massas se mantêm estáveis em termos semanais, com ganhos de cerca de 357 milhões de patacas por dia na semana passada…é [um cenário] bastante sólido”, escreveram os analistas, que falam numa recuperação de cerca de 60 a 70 por cento em comparação com os números das receitas do segmento de massas pré-covid-19.

O analista da JP Morgan DS Kim escreveu ainda que as receitas do segmento de massas, relativamente a todo o mês de Fevereiro, podem ir além das 9,5 mil milhões de patacas, com ganhos diários de 350 milhões por dia.

Bons sinais

Depois de se ter verificado um crescimento das receitas com o segmento de massas na ordem dos 232,6 por cento em Janeiro, numa altura em que as autoridades relaxaram quase todas as medidas de prevenção da covid-19, as expectativas de recuperação do sector já eram muitas, tendo em conta a chegada do Ano Novo Chinês a partir do dia 25 de Janeiro.

Num comunicado divulgado este domingo, a Morgan Stanley defendeu que o sector do jogo deverá manter-se “forte” em meados deste mês, em termos de número de clientes e “apostas mínimas”, mesmo que já estejamos em período pós-Ano Novo Chinês. Trata-se de um cenário “que não era típico no período pré-covid”.

Com o aumento dos voos da China para Macau, espera-se ainda a continuação do aumento dos apostadores de massas nos casinos do território nas próximas semanas. A Morgan Stanley prevê que se registem, este mês, 11,2 mil milhões de patacas, graças ao regresso das excursões de visitantes desde o dia 6.