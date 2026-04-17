Economia | PIB de Macau cresceu 10% até Março

A Associação Económica de Macau diz que o Produto Interno Bruto (PIB) da região deverá ter registado um aumento de 10 por cento no primeiro trimestre de 2026, em comparação com igual período do ano passado.

De acordo com um relatório divulgado na quarta-feira, a associação acredita que a economia local poderá ter atingido 108 mil milhões de patacas entre Janeiro e Março. “No primeiro trimestre de 2026, a macroeconomia teve um arranque forte”, afirmou a associação, impulsionada por um “desempenho robusto” das indústrias do turismo, lazer e finanças.

Na capital mundial dos casinos, o sector do jogo manteve o “ímpeto ascendente”, com receitas brutas no primeiro trimestre de 65,9 mil milhões de patacas, referiu o documento. “Isso representa um aumento de 14,3 por cento face aos 57,66 mil milhões de patacas registados no mesmo período do ano passado,” acrescentou a associação.

O relatório sublinha que os números do turismo “também se mantiveram robustos”, com mais de 10 milhões de visitantes no primeiro trimestre, um “aumento significativo” em comparação com o mesmo período de 2025. As taxas de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros “mantiveram-se em níveis elevados durante um longo período”, afirmou a associação.

Emprego favorável

O mercado de trabalho também “se manteve estável”, com o emprego total e a taxa de desemprego “a permanecer em níveis relativamente favoráveis”, refere o documento.

Macau registou uma taxa de desemprego de 1,7 por cento entre Dezembro e Fevereiro, um valor igual ao do período entre Novembro e Janeiro, e perto do mínimo histórico de 1,6 por cento fixado há dois anos. De acordo com os mais recentes dados oficiais, o número de desempregados era de 6.400, menos 100 do que entre Novembro e Janeiro.

“Isso reflecte a contínua e significativa força motriz do sector do turismo e lazer na indústria de serviços”, acrescentaram os economistas. No entanto, a associação alertou que a economia de Macau pode enfrentar “pressões duplas de preços elevados do petróleo e fraca despesa dos consumidores” no segundo trimestre.

“A situação pouco clara no Médio Oriente criou um elevado grau de incerteza para a economia global”, alerta o relatório. “Enquanto economia orientada para a exportação [de serviços], Macau poderá ter dificuldades em permanecer ileso da guerra”, sugeriu a associação. O documento acrescenta que o Governo local precisa de “monitorizar de perto a economia e a sociedade locais” face às possíveis pressões duplas.