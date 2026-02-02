Jogo | Receitas com subida anual de 24% para 22,63 mil milhões

Em termos mensais, em Janeiro, as receitas dos casinos apresentaram um crescimento de 8,4 por cento. Os números foram divulgados ontem pela DICJ e superam as expectativas dos analistas

As receitas do jogo registaram em Janeiro um aumento mensal de 8,4 por cento e anual de 24 por cento, de acordo com dados anunciados ontem, que superam as previsões de analistas.

Os casinos do território arrecadaram 22,633 mil milhões de patacas em Janeiro, contra 18,254 mil milhões de patacas no mesmo mês de 2025, de acordo com dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau.

Em Dezembro do ano passado, as receitas brutas dos casinos tinham totalizado 20,888 mil milhões de patacas.

Com excepção das receitas de Outubro do ano passado, que ultrapassaram ligeiramente os 24 mil milhões de patacas, as receitas de Janeiro deste ano são as mais elevadas desde 2020, altura do início da pandemia.

Em 26 de Janeiro, analistas do banco JP Morgan previram “um crescimento da receita bruta de jogo de Janeiro entre 15 por cento e 20 por cento em relação ao ano anterior, provavelmente mais próximo do limite superior desse intervalo”.

Numa nota, os analistas DS Kim, Selina Li e Lindsey Qian projectaram que as receitas dos casinos de Macau vão subir “cerca de 13 por cento nos dois primeiros meses de 2026 e no primeiro trimestre”.

Janeiro e Fevereiro são normalmente épocas altas do jogo, dependendo da altura em que decorre o Ano Novo Lunar, que traz milhões de turistas a Macau e que também é uma época tradicional de jogo, mesmo entre os residentes. Esta é a única altura do ano em que os funcionários públicos podem jogar de forma legal.

Expectativas moderadas

No mesmo dia, a BMI, parte do grupo da agência de notação financeira Fitch Ratings, apontou para “um crescimento moderado, de um dígito, baixo a médio” das receitas do jogo em todo o ano de 2026.

As receitas dos casinos de Macau atingiram no ano passado 247,4 mil milhões de patacas, um aumento de 9,1 por cento em comparação com o ano anterior.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em Dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2024.