Economia | PIB cresce 4,7 por cento em 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau cresceu 4,7 por cento em 2025, sobretudo devido ao “crescimento exponencial” do benefício económico dos serviços, graças ao aumento do número de visitantes, anunciaram as autoridades.

Os dados preliminares divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam uma desaceleração, uma vez que o PIB do território tinha crescido quase o dobro em 2024: 8,8 por cento.

A economia de Macau – dominada pelo turismo – começou o ano passado a encolher 1,3 por cento no primeiro trimestre, a primeira queda do PIB desde o final de 2022, altura em que a região vivia em plena pandemia.

Depois da queda entre Janeiro e Março, a economia da cidade cresceu 5,1 por cento no segundo trimestre, 8 por cento no terceiro e 7,6 por cento entre Outubro e Dezembro, referiu a DSEC, em comunicado.

O PIB de Macau manteve no último trimestre “uma tendência de crescimento estável e progressivo, dado que as exportações de serviços continuaram a ter crescimento exponencial”, acrescentou.

A DSEC sublinhou o “aumento notável do número de visitantes”, que justificou com a realização “de vários eventos de grande envergadura” e com “uma série de medidas do Governo” para atrair mais turistas.