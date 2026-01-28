Orquestra de Macau | Dia dos Namorados celebrado com bandas sonoras e circo

No próximo dia 14 de Fevereiro, a Orquestra de Macau apresenta o espectáculo “Circo Sinfónico – Melodias de Filmes” no Broadway Theatre. Além da orquestra local, a actuação será abrilhantada pelo Cirque de la Symphonie, aliando música e artes circenses. Os bilhetes já estão à venda

O grupo Galaxy Entertainment e o Instituto Cultural (IC) anunciaram ontem uma proposta para o Dia dos Namorados. No dia 14 de Fevereiro, às 20h, o Broadway Theatre será palco do espectáculo “Circo Sinfónico – Melodias de Filmes”, um evento que irá juntar música e artes circenses com a actuação conjunta da Orquestra de Macau e o Cirque de la Symphonie.

Os bilhetes para o espectáculo, que tem duração de uma hora e meia, estão à venda na bilheteira online de Macau em macauticket.com e através da linha directa 2855 5555. Os preços variam entre 300 e 150 patacas

Segundo um comunicado divulgado ontem pelo IC, o evento irá proporcionar ao público uma experiência “emocionante que entrelaça música sinfónica com actuações circenses e de malabarismo”.

Em termos musicais, a actuação da Orquestra de Macau irá brindar os espectadores com um reportório especial para comemorar o Dia dos Namorados, incluindo “obras musicais clássicas de diferentes épocas, abarcando vários séculos e diversos géneros, incluindo ballet, ópera e bandas sonoras de filmes de Hollywood”.

De cortar a respiração

Por sua vez, “os artistas do Cirque de la Symphonie apresentarão uma série de actuações de cortar a respiração, coreografadas ao sabor da música, complementando o concerto com actuações aéreas, acrobacias, magia, palhaços, mímica e dança”.

O Cirque de la Symphonie é constituído por ginastas e artistas circenses de diversos países, incluindo atletas olímpicos medalhados e recordistas mundiais. Desde a sua fundação, já colaborou com mais de uma centena de orquestras sinfónicas de todo o mundo.

O Cirque de la Symphonie é uma trupe circense itinerante sediada em Athens, no estado norte-americano da Geórgia, fundada em 2005 por William H. Allen e Alexander Streltsov. As suas apresentações envolvem uma variedade de números circenses contemporâneos minimalistas sincronizados com a música sinfónica ao vivo.

No espectáculo “Circo Sinfónico – Melodias de Filmes”, a Orquestra de Macau será dirigida pelo maestro Tony Cheng-Te Yeh.